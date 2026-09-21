Yellow Magic Orchestra - Yellow Magic Orchestra (8718469539536) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
Yellow Magic Orchestra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711706
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469539536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
Yellow Magic Orchestra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Computer Game "Theme From The Circus", Firecracker, Simoon, Cosmic Surfin', Computer Game "Theme From The Invader", Yellow Magic (Tong Poo), La Femme Chinoise, Bridge Over Troubled Music, Mad Pierrot, 1.56944444444444, Computer Game "Theme From The Circus", Firecracker, Simoon, Cosmic Surfin', Computer Game "Theme From The Invader", Tong Poo, La Femme Chinoise, Bridge Over Troubled Music, Mad Pierrot, Acrobat
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yellow Magic Orchestra - Yellow Magic Orchestra (8718469539536) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Computer Game "Theme From The Circus", Firecracker, Simoon, Cosmic Surfin', Computer Game "Theme From The Invader", Yellow Magic (Tong Poo), La Femme Chinoise, Bridge Over Troubled Music, Mad Pierrot, 1.56944444444444, Computer Game "Theme From The Circus", Firecracker, Simoon, Cosmic Surfin', Computer Game "Theme From The Invader", Tong Poo, La Femme Chinoise, Bridge Over Troubled Music, Mad Pierrot, Acrobat
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469539536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
Yellow Magic Orchestra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Computer Game "Theme From The Circus", Firecracker, Simoon, Cosmic Surfin', Computer Game "Theme From The Invader", Yellow Magic (Tong Poo), La Femme Chinoise, Bridge Over Troubled Music, Mad Pierrot, 1.56944444444444, Computer Game "Theme From The Circus", Firecracker, Simoon, Cosmic Surfin', Computer Game "Theme From The Invader", Tong Poo, La Femme Chinoise, Bridge Over Troubled Music, Mad Pierrot, Acrobat
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Computer Game "Theme From The Circus", Firecracker, Simoon, Cosmic Surfin', Computer Game "Theme From The Invader", Yellow Magic (Tong Poo), La Femme Chinoise, Bridge Over Troubled Music, Mad Pierrot, 1.56944444444444, Computer Game "Theme From The Circus", Firecracker, Simoon, Cosmic Surfin', Computer Game "Theme From The Invader", Tong Poo, La Femme Chinoise, Bridge Over Troubled Music, Mad Pierrot, Acrobat
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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