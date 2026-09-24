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Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка

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Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 2
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 3
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 4
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 5
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 6
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 7
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 8
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Mind Is A Terrible Thing To Taste
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 2
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 3
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 4
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 5
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 6
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 7
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 8
  • Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711691
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262012585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Mind Is A Terrible Thing To Taste
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Thieves, Burning inside, Never believe, Cannibal song, Breathe, So what, Test, Faith collapsing, Dream song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thieves, Burning inside, Never believe, Cannibal song, Breathe, So what, Test, Faith collapsing, Dream song



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262012585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Mind Is A Terrible Thing To Taste
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Thieves, Burning inside, Never believe, Cannibal song, Breathe, So what, Test, Faith collapsing, Dream song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thieves, Burning inside, Never believe, Cannibal song, Breathe, So what, Test, Faith collapsing, Dream song


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministry - The Mind Is A Terrible Thing To Taste (8719262012585) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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