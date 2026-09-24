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Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 3
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 4
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 5
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Tyranny And Mutation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 5
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Tyranny And Mutation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Red & The Black, O.D.'d On Life Itself, Hot Rails To Hell, 7 Screaming Diz-Busters, Baby Ice Dog, Wings Wetted Down, Teen Archer, Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Red & The Black, O.D.'d On Life Itself, Hot Rails To Hell, 7 Screaming Diz-Busters, Baby Ice Dog, Wings Wetted Down, Teen Archer, Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Tyranny And Mutation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Red & The Black, O.D.'d On Life Itself, Hot Rails To Hell, 7 Screaming Diz-Busters, Baby Ice Dog, Wings Wetted Down, Teen Archer, Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Red & The Black, O.D.'d On Life Itself, Hot Rails To Hell, 7 Screaming Diz-Busters, Baby Ice Dog, Wings Wetted Down, Teen Archer, Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (8719262034631) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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