Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка
"Fire Of Unknown Origin" - переиздание студийного альбома американской хард-рок-группы Blue Oyster Cult, изначально выпущенного в 1981 году. Альбом, включающий в себя успешный в Top 40 хит "Burnin' for You" (1 место в Billboard’s Album Rock Tracks chart) ознаменовал возрождение коммерческого успеха, после двух альбомов с неутешительными продажами. Также "Fire Of Unknown Origin" является последним студийным альбомом, записанным оригинальным составом группы; во время последующего тура, группа уволила оригинального барабанщика Альберта Бушарда. Альбом продолжает тенденцию B?C в плане написания необычных песен, начиная от заглавного трека (написанного в соавторстве с Патти Смит) до "Joan Crawford". Часть песен была предназначена для саундтрека анимационного фильма Тяжёлый металл", включая "Vengeance (The Pact)", в тексте которого подробно описывается сюжет сегмента фильма "Taarna". Тем не менее только написанная в соавторстве с писателем научной фантастики Майклом Муркоком песня "Veteran Of The Psychic Warsruen" (по иронии судьбы не предназначенная для фильма) смогла попасть в саундтрек окончательной версии фильма. Закрывающий трек альбома, "Don’t Turn Your Back" стал последним вкладом Аллена Ланьера в написании песен Blue ?yster Cult; впервые он был исполнен группой 17 июня 2016 года на специальном концерте, посвящённом творчеству Ланьера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитDream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (019...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитMickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитNad Sylvan - Spiritus Mundi (0194398583013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Wedding Present - Seamonsters (0194398789811) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитInoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитIl Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитPeter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) в...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOriginal Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (colou...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) винило...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка