Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (8719262010048) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Folklore And Superstition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711676
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262010048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Folklore And Superstition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blind Man, Please Come In, Reverend Wrinkle, Soulcreek, Things My Father Said, The Bitter End, Long Sleeves, Peace Is Free, Devil's Queen, The Key, You, Sunrise, Ghost Of Floyd Collins
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (8719262010048) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blind Man, Please Come In, Reverend Wrinkle, Soulcreek, Things My Father Said, The Bitter End, Long Sleeves, Peace Is Free, Devil's Queen, The Key, You, Sunrise, Ghost Of Floyd Collins
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262010048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Folklore And Superstition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blind Man, Please Come In, Reverend Wrinkle, Soulcreek, Things My Father Said, The Bitter End, Long Sleeves, Peace Is Free, Devil's Queen, The Key, You, Sunrise, Ghost Of Floyd Collins
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blind Man, Please Come In, Reverend Wrinkle, Soulcreek, Things My Father Said, The Bitter End, Long Sleeves, Peace Is Free, Devil's Queen, The Key, You, Sunrise, Ghost Of Floyd Collins
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