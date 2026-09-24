Top.Mail.Ru
Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 1
Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 2
Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 3
Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 4
Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 5
Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Black Stone Cherry
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Black Stone Cherry
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rain Wizard, Backwoods Gold, Lonely Train, Maybe Someday, When The Weight Comes Down, Crosstown Woman, Shooting Star, Hell And High Water, Shapes Of Things, Violator Girl, Tired Of The Rain, Drive, Rollin’ On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rain Wizard, Backwoods Gold, Lonely Train, Maybe Someday, When The Weight Comes Down, Crosstown Woman, Shooting Star, Hell And High Water, Shapes Of Things, Violator Girl, Tired Of The Rain, Drive, Rollin’ On



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Black Stone Cherry
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rain Wizard, Backwoods Gold, Lonely Train, Maybe Someday, When The Weight Comes Down, Crosstown Woman, Shooting Star, Hell And High Water, Shapes Of Things, Violator Girl, Tired Of The Rain, Drive, Rollin’ On
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rain Wizard, Backwoods Gold, Lonely Train, Maybe Someday, When The Weight Comes Down, Crosstown Woman, Shooting Star, Hell And High Water, Shapes Of Things, Violator Girl, Tired Of The Rain, Drive, Rollin’ On


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Stone Cherry - Black Stone Cherry (coloured) (8719262037847) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...