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Black Stone Cherry - Between The Devil & The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Stone Cherry - Between The Devil & The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка

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Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 1
Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 2
Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 3
Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 4
Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Between The Devil & The Deep Blue Sea
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Stone Cherry - Between The Devil &amp; The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Stone Cherry - Between The Devil & The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Between The Devil & The Deep Blue Sea
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
White Trash Millionaire, Killing Floor, In My Blood, Such A Shame, Won't Let Go, Blame It On The Boom Boom, Like I Roll, Can't You See, Let Me See You Shake, Stay, Change, All I'm Dreamin' Of
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Stone Cherry - Between The Devil & The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Trash Millionaire, Killing Floor, In My Blood, Such A Shame, Won't Let Go, Blame It On The Boom Boom, Like I Roll, Can't You See, Let Me See You Shake, Stay, Change, All I'm Dreamin' Of



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Black Stone Cherry - Between The Devil & The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Between The Devil & The Deep Blue Sea
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
White Trash Millionaire, Killing Floor, In My Blood, Such A Shame, Won't Let Go, Blame It On The Boom Boom, Like I Roll, Can't You See, Let Me See You Shake, Stay, Change, All I'm Dreamin' Of
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Trash Millionaire, Killing Floor, In My Blood, Such A Shame, Won't Let Go, Blame It On The Boom Boom, Like I Roll, Can't You See, Let Me See You Shake, Stay, Change, All I'm Dreamin' Of


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Stone Cherry - Between The Devil & The Deep Blue Sea (coloured) (8719262037861) виниловая пластинка – стоимость товара 3500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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