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Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка

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Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 1
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 2
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 3
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 4
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 5
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 6
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 7
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 8
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 9
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babylon Zoo
Альбом (сингл)
The Boy With The X-Ray Eyes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 1
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 2
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 3
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 4
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 5
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 6
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 7
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 8
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 9
  • Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711669
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Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка
4 660 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babylon Zoo
Альбом (сингл)
The Boy With The X-Ray Eyes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Animal Army, Spaceman, Zodiac Sign, Paris Green, Confused Art, Caffeine, The Boy With the X-Ray Eyes, Don't Feed the Animals, Fire Guided Light, Is Your Soul For Sale?, I'm Cracking Up I Need a Pill
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка

"The Boy With The X-Ray Eyes" - дебютный альбом британской рок-группы Babylon Zoo, выпущенный в феврале 1996 года. Он содержит сингл "Spaceman", который достиг первого места в британских чартах синглов после того, как был показан в популярной телерекламе джинсов Levi's в конце 1995 года. Альбом достиг 6 места в британском чарте альбомов и получил в целом благоприятные отзывы. К концу 1996 года по всему миру было продано около 750 000 копий альбома, причем основные продажи пришлись на Европу (альбом вошел в топ-20 в нескольких странах, включая Германию и скандинавские страны, Японию и Австралию). The Boy With The X-Ray Eyes впервые вышел на виниле, ограниченным тиражом в 750 индивидуально пронумерованных копий на виниле бирюзового цвета. Это 2LP и включает в себя вкладыш.

Отзывы о товаре Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babylon Zoo
Альбом (сингл)
The Boy With The X-Ray Eyes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Animal Army, Spaceman, Zodiac Sign, Paris Green, Confused Art, Caffeine, The Boy With the X-Ray Eyes, Don't Feed the Animals, Fire Guided Light, Is Your Soul For Sale?, I'm Cracking Up I Need a Pill
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
"The Boy With The X-Ray Eyes" - дебютный альбом британской рок-группы Babylon Zoo, выпущенный в феврале 1996 года. Он содержит сингл "Spaceman", который достиг первого места в британских чартах синглов после того, как был показан в популярной телерекламе джинсов Levi's в конце 1995 года. Альбом достиг 6 места в британском чарте альбомов и получил в целом благоприятные отзывы. К концу 1996 года по всему миру было продано около 750 000 копий альбома, причем основные продажи пришлись на Европу (альбом вошел в топ-20 в нескольких странах, включая Германию и скандинавские страны, Японию и Австралию). The Boy With The X-Ray Eyes впервые вышел на виниле, ограниченным тиражом в 750 индивидуально пронумерованных копий на виниле бирюзового цвета. Это 2LP и включает в себя вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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