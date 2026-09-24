Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes (coloured) (8719262035164) виниловая пластинка
"The Boy With The X-Ray Eyes" - дебютный альбом британской рок-группы Babylon Zoo, выпущенный в феврале 1996 года. Он содержит сингл "Spaceman", который достиг первого места в британских чартах синглов после того, как был показан в популярной телерекламе джинсов Levi's в конце 1995 года. Альбом достиг 6 места в британском чарте альбомов и получил в целом благоприятные отзывы. К концу 1996 года по всему миру было продано около 750 000 копий альбома, причем основные продажи пришлись на Европу (альбом вошел в топ-20 в нескольких странах, включая Германию и скандинавские страны, Японию и Австралию). The Boy With The X-Ray Eyes впервые вышел на виниле, ограниченным тиражом в 750 индивидуально пронумерованных копий на виниле бирюзового цвета. Это 2LP и включает в себя вкладыш.
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