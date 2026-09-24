OST - Dances With Wolves (John Barry) (coloured) (8719262038370) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dances With Wolves
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 711663
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dances With Wolves
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Main Title Looks Like a Suicide, The John Dunbar Theme, Journey to Fort Sedgewick, Ride to Fort Hays, The Death of Timmons, Two Socks the Wolf Theme, Pawnee Attack, Kicking Bird S Gift, Journey to the Buffalo Killing Ground, The Buffalo Hunt, Stands with a Fist Remembers, The Love Theme, The John Dunbar Theme, Two Socks at Play, The Death of Cisco, Rescue of Dances with Wolves, The Loss of the Journal and the Return to Winter Camp, Farewell and End Title
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Dances With Wolves (John Barry) (coloured) (8719262038370) виниловая пластинка
«Танцы с волками» — оригинальный саундтрек к одноименному фильму 1990 года, удостоенному семи премий «Оскар» и трех премий «Золотой глобус». Продюсером и режиссером фильма является Кевин Костнер, который также сыграл главную роль. Оригинальную партитуру и песни сочинил и исполнил Джон Барри. Издание к 35-летию, тиражом 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров на полупрозрачном желтом виниле. Барри получил премию «Оскар» 1991 года за лучшую оригинальную музыку и премию «Грэмми» 1992 года за «Лучшую инструментальную композицию, написанную для кинофильма или телевидения». Саундтрек Джона Барри представляет собой глубоко трогательное музыкальное произведение.
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dances With Wolves
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Main Title Looks Like a Suicide, The John Dunbar Theme, Journey to Fort Sedgewick, Ride to Fort Hays, The Death of Timmons, Two Socks the Wolf Theme, Pawnee Attack, Kicking Bird S Gift, Journey to the Buffalo Killing Ground, The Buffalo Hunt, Stands with a Fist Remembers, The Love Theme, The John Dunbar Theme, Two Socks at Play, The Death of Cisco, Rescue of Dances with Wolves, The Loss of the Journal and the Return to Winter Camp, Farewell and End Title
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
«Танцы с волками» — оригинальный саундтрек к одноименному фильму 1990 года, удостоенному семи премий «Оскар» и трех премий «Золотой глобус». Продюсером и режиссером фильма является Кевин Костнер, который также сыграл главную роль. Оригинальную партитуру и песни сочинил и исполнил Джон Барри. Издание к 35-летию, тиражом 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров на полупрозрачном желтом виниле. Барри получил премию «Оскар» 1991 года за лучшую оригинальную музыку и премию «Грэмми» 1992 года за «Лучшую инструментальную композицию, написанную для кинофильма или телевидения». Саундтрек Джона Барри представляет собой глубоко трогательное музыкальное произведение.
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OST - Dances With Wolves (John Barry) (coloured) (8719262038370) виниловая пластинка - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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