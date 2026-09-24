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OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка

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OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка - фото 1
OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Game Of Thrones: Season 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711662
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Загружаем...
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OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Game Of Thrones: Season 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles, Blood Of The Dragon, House Of Black And White, Jaws Of The Viper, Hardhome Pt. 1, Hardhome Pt. 2, Mother's Mercy, Kill The Boy, Dance Of Dragons, Kneel For No Man, High Sparrow, Before The Old Gods, Atonement, I Dreamt I Was Old, The Wars To Come, Forgive Me, Son Of The Harpy, Throne For The Game
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка

В пятом сезоне сериала «Игра престолов» девять знатных семей борются за власть над мифической страной Вестерос. Политические и сексуальные интриги становятся всё более распространенными. Роберт Баратеон, король Вестероса, просит своего старого друга Эддарда, лорда Старка, стать Десницей короля, то есть высшим должностным лицом. Получив тайное предупреждение об убийстве предыдущего Десницы, Эддард соглашается, чтобы продолжить расследование. Тем временем семья королевы, Ланнистеры, возможно, вынашивает заговор с целью захвата власти. За морем последние представители предыдущей, свергнутой правящей династии, Таргариены, также строят планы вернуть себе трон. Разногласия между домами Старков, Ланнистеров, Баратеонов и Таргариенов, а также с оставшимися великими домами Грейджоев, Талли, Арренов, Тиреллов и Мартеллов приводят к полномасштабной войне. В это время на самом дальнем севере пробуждается древнее зло. Среди войны и политической смуты заброшенный военный орден изгоев, Ночной Дозор, — единственное, что стоит между царством людей и ледяными ужасами за его пределами. В «Игре престолов» всегда была отличная музыка. Начальная тема стала практически культовой, её исполняли и перепевали множество раз. Тяжёлые, атмосферные мелодии композитора Рамина Джавади всегда помогали создать нужное настроение, независимо от того, в каком ключе развивается сериал в тот или иной момент. Пятый сезон «Игры престолов» (музыка из сериала HBO) доступен ограниченным тиражом в 750 пронумерованных копий на полупрозрачном красном виниле и включает в себя вкладыш.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Game Of Thrones: Season 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles, Blood Of The Dragon, House Of Black And White, Jaws Of The Viper, Hardhome Pt. 1, Hardhome Pt. 2, Mother's Mercy, Kill The Boy, Dance Of Dragons, Kneel For No Man, High Sparrow, Before The Old Gods, Atonement, I Dreamt I Was Old, The Wars To Come, Forgive Me, Son Of The Harpy, Throne For The Game
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Описание
В пятом сезоне сериала «Игра престолов» девять знатных семей борются за власть над мифической страной Вестерос. Политические и сексуальные интриги становятся всё более распространенными. Роберт Баратеон, король Вестероса, просит своего старого друга Эддарда, лорда Старка, стать Десницей короля, то есть высшим должностным лицом. Получив тайное предупреждение об убийстве предыдущего Десницы, Эддард соглашается, чтобы продолжить расследование. Тем временем семья королевы, Ланнистеры, возможно, вынашивает заговор с целью захвата власти. За морем последние представители предыдущей, свергнутой правящей династии, Таргариены, также строят планы вернуть себе трон. Разногласия между домами Старков, Ланнистеров, Баратеонов и Таргариенов, а также с оставшимися великими домами Грейджоев, Талли, Арренов, Тиреллов и Мартеллов приводят к полномасштабной войне. В это время на самом дальнем севере пробуждается древнее зло. Среди войны и политической смуты заброшенный военный орден изгоев, Ночной Дозор, — единственное, что стоит между царством людей и ледяными ужасами за его пределами. В «Игре престолов» всегда была отличная музыка. Начальная тема стала практически культовой, её исполняли и перепевали множество раз. Тяжёлые, атмосферные мелодии композитора Рамина Джавади всегда помогали создать нужное настроение, независимо от того, в каком ключе развивается сериал в тот или иной момент. Пятый сезон «Игры престолов» (музыка из сериала HBO) доступен ограниченным тиражом в 750 пронумерованных копий на полупрозрачном красном виниле и включает в себя вкладыш.


Теги товара: Кинематограф
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Доставка
Отзывы


OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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