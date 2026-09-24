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Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка

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Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 1
Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 2
Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 3
Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 4
Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 5
Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 6
Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Long Stick Goes Boom
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 1
  • Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 2
  • Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 3
  • Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 4
  • Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 5
  • Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 6
  • Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711653
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Long Stick Goes Boom
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Long Stick Goes Boom, Hallelujah Rock'n'Roll, Go Baby Go, American Woman, Tokyo Nights, Fire, Medley: Rock City / Better Than Sex / D?g Song, Screaming In The Night, Hellraiser, Bedside Radio, Easy Rocker, Heatstrokes, Live For The Action, Hoodoo Woman
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Long Stick Goes Boom, Hallelujah Rock'n'Roll, Go Baby Go, American Woman, Tokyo Nights, Fire, Medley: Rock City / Better Than Sex / D?g Song, Screaming In The Night, Hellraiser, Bedside Radio, Easy Rocker, Heatstrokes, Live For The Action, Hoodoo Woman

Отзывы о товаре Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Long Stick Goes Boom
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Long Stick Goes Boom, Hallelujah Rock'n'Roll, Go Baby Go, American Woman, Tokyo Nights, Fire, Medley: Rock City / Better Than Sex / D?g Song, Screaming In The Night, Hellraiser, Bedside Radio, Easy Rocker, Heatstrokes, Live For The Action, Hoodoo Woman
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Long Stick Goes Boom, Hallelujah Rock'n'Roll, Go Baby Go, American Woman, Tokyo Nights, Fire, Medley: Rock City / Better Than Sex / D?g Song, Screaming In The Night, Hellraiser, Bedside Radio, Easy Rocker, Heatstrokes, Live For The Action, Hoodoo Woman
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Krokus - Long Stick Goes Boom (coloured) (8719262035782) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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