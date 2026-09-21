OST - Game Of Thrones: Season 7 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262039148) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Game Of Thrones: Season 7
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711649
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Game Of Thrones: Season 7
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles, Dragonstone, Shall We Begin?, The Queen's Justice, A Game I Like To Play, The Storm, The Gift, Dragonglass, Spoils Of War (Part 1), Spoils Of War (Part 2), The Dagger, Home, Gorgeous Beasts, The Long Farewell, Against All Odds, See You For What You Are, Casterly Rock, Lion's Legacy, Message For Cersei, Ironborn, No One Walks Away From Me, Truth, The Army Of The Dead, Winter Is Here
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Game Of Thrones: Season 7 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262039148) виниловая пластинка
Седьмой и предпоследний сезон фэнтезийного драматического сериала «Игра престолов» вышел на канале HBO в 2017 году. Музыка Рамина Джавади была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек для визуальных медиа». Лимитированное издание на серебристом виниле
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Game Of Thrones: Season 7
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles, Dragonstone, Shall We Begin?, The Queen's Justice, A Game I Like To Play, The Storm, The Gift, Dragonglass, Spoils Of War (Part 1), Spoils Of War (Part 2), The Dagger, Home, Gorgeous Beasts, The Long Farewell, Against All Odds, See You For What You Are, Casterly Rock, Lion's Legacy, Message For Cersei, Ironborn, No One Walks Away From Me, Truth, The Army Of The Dead, Winter Is Here
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Седьмой и предпоследний сезон фэнтезийного драматического сериала «Игра престолов» вышел на канале HBO в 2017 году. Музыка Рамина Джавади была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек для визуальных медиа». Лимитированное издание на серебристом виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Game Of Thrones: Season 7 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262039148) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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