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Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка

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Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 1
Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 2
Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 3
Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 4
Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 5
Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 6
Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 1
  • Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 2
  • Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 3
  • Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 4
  • Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 5
  • Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 6
  • Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Crystal Ann, Alison Hell, Wicked Mystic, Word Salad, Phantasmagoria, Human Insecticide (Live), The Fun Place, Road To Run, Stonewall, Never, Neverland, Imperiled Eyes, Command (Live), Set The World Free, No Zone, Phoenix Rising, Brain Dance
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Crystal Ann, Alison Hell, Wicked Mystic, Word Salad, Phantasmagoria, Human Insecticide (Live), The Fun Place, Road To Run, Stonewall, Never, Neverland, Imperiled Eyes, Command (Live), Set The World Free, No Zone, Phoenix Rising, Brain Dance



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Crystal Ann, Alison Hell, Wicked Mystic, Word Salad, Phantasmagoria, Human Insecticide (Live), The Fun Place, Road To Run, Stonewall, Never, Neverland, Imperiled Eyes, Command (Live), Set The World Free, No Zone, Phoenix Rising, Brain Dance
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Crystal Ann, Alison Hell, Wicked Mystic, Word Salad, Phantasmagoria, Human Insecticide (Live), The Fun Place, Road To Run, Stonewall, Never, Neverland, Imperiled Eyes, Command (Live), Set The World Free, No Zone, Phoenix Rising, Brain Dance


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annihilator - The Best Of (coloured) (8719262031098) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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