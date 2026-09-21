OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
SUICIDE SQUAD
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711646
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
SUICIDE SQUAD
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Task Force X, Arkham Asylum, I'm Going To Figure This Out, You Make My Teeth Hurt, I Want To Assemble a Task Force, Brother Our Time Has Come, A Serial Killer Who Takes Credit Cards, A Killer App, That's How I Cut and Run, We Got a Job To Do, You Die We Die, Harley and Joker, This Bird is Baked, Hey Craziness, You Need a Miracle, Diablo's Story, The Squad, Are We Friends or Are We Foes?, She's Behind You, One Bullet is All I Need, I Thought I'd Killed You, The Worst of the Worst
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка
Саундтрек обладателя премии «Оскара» и премии Bafta Стивена Прайса к американскому супергеройскому фильму 2016 года «Suicide Squad». Издание тиражом 666 пронумерованных копий на двойном виниле случайных цветов
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
SUICIDE SQUAD
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Task Force X, Arkham Asylum, I'm Going To Figure This Out, You Make My Teeth Hurt, I Want To Assemble a Task Force, Brother Our Time Has Come, A Serial Killer Who Takes Credit Cards, A Killer App, That's How I Cut and Run, We Got a Job To Do, You Die We Die, Harley and Joker, This Bird is Baked, Hey Craziness, You Need a Miracle, Diablo's Story, The Squad, Are We Friends or Are We Foes?, She's Behind You, One Bullet is All I Need, I Thought I'd Killed You, The Worst of the Worst
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Саундтрек обладателя премии «Оскара» и премии Bafta Стивена Прайса к американскому супергеройскому фильму 2016 года «Suicide Squad». Издание тиражом 666 пронумерованных копий на двойном виниле случайных цветов
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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