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OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка

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OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 1
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 2
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 3
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 4
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 5
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 6
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 7
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 8
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 9
OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
SUICIDE SQUAD
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711646
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
SUICIDE SQUAD
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Task Force X, Arkham Asylum, I'm Going To Figure This Out, You Make My Teeth Hurt, I Want To Assemble a Task Force, Brother Our Time Has Come, A Serial Killer Who Takes Credit Cards, A Killer App, That's How I Cut and Run, We Got a Job To Do, You Die We Die, Harley and Joker, This Bird is Baked, Hey Craziness, You Need a Miracle, Diablo's Story, The Squad, Are We Friends or Are We Foes?, She's Behind You, One Bullet is All I Need, I Thought I'd Killed You, The Worst of the Worst
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Suicide Squad (Steven Price) (coloured) (8719262039155) виниловая пластинка

Саундтрек обладателя премии «Оскара» и премии Bafta Стивена Прайса к американскому супергеройскому фильму 2016 года «Suicide Squad». Издание тиражом 666 пронумерованных копий на двойном виниле случайных цветов



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
SUICIDE SQUAD
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Task Force X, Arkham Asylum, I'm Going To Figure This Out, You Make My Teeth Hurt, I Want To Assemble a Task Force, Brother Our Time Has Come, A Serial Killer Who Takes Credit Cards, A Killer App, That's How I Cut and Run, We Got a Job To Do, You Die We Die, Harley and Joker, This Bird is Baked, Hey Craziness, You Need a Miracle, Diablo's Story, The Squad, Are We Friends or Are We Foes?, She's Behind You, One Bullet is All I Need, I Thought I'd Killed You, The Worst of the Worst
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Саундтрек обладателя премии «Оскара» и премии Bafta Стивена Прайса к американскому супергеройскому фильму 2016 года «Suicide Squad». Издание тиражом 666 пронумерованных копий на двойном виниле случайных цветов


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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