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Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка

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Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 1
Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 2
Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 3
Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Grab It For A A Second
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 1
  • Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 2
  • Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 3
  • Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Grab It For A A Second
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Movin' Down Life, Against The Grain, Grab It For A Second, Cell-29, Roxanne, Leather, Temptin', U-Turn Time, I Can't Talk Now (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Movin' Down Life, Against The Grain, Grab It For A Second, Cell-29, Roxanne, Leather, Temptin', U-Turn Time, I Can't Talk Now (Bonus Track)

Отзывы о товаре Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Grab It For A A Second
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Movin' Down Life, Against The Grain, Grab It For A Second, Cell-29, Roxanne, Leather, Temptin', U-Turn Time, I Can't Talk Now (Bonus Track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Movin' Down Life, Against The Grain, Grab It For A Second, Cell-29, Roxanne, Leather, Temptin', U-Turn Time, I Can't Talk Now (Bonus Track)
Самовывоз
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Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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