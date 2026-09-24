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Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка

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Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 1
Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 2
Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 3
Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 4
Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 1
  • Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 2
  • Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 3
  • Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 4
  • Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863066321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top
Жанр
панк
Трек-лист
Grown Men Don't Fall In The River, Just Like That, Mr Your On Fire Mr, ***Loose Nuts On The Veladrome***, The Garden Was Crowded And Outside, Tumbling Walls Buried Me In The Debris, Nothing Is Ever Lost Or Can Be Lost My Science Friend, We Live NE Of Compton, Why Midnight Walked But Didnt Ring Her Bell, This Dust Makes That Mud
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка

Переиздание первого альбома очень оригинальной группы из Бруклина (Нью-Йорк). Их первый альбом вышел на инди-лейбле Gern Blandsten, девизом которых является "хороший музыкальный продукт для социально отверженных". Альбом был настолько классным, что сразу же привлёк внимание господ из Mute, которые немедленно (в том же году) выпустили альбом у себя.

Отзывы о товаре Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863066321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top
Жанр
панк
Трек-лист
Grown Men Don't Fall In The River, Just Like That, Mr Your On Fire Mr, ***Loose Nuts On The Veladrome***, The Garden Was Crowded And Outside, Tumbling Walls Buried Me In The Debris, Nothing Is Ever Lost Or Can Be Lost My Science Friend, We Live NE Of Compton, Why Midnight Walked But Didnt Ring Her Bell, This Dust Makes That Mud
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание первого альбома очень оригинальной группы из Бруклина (Нью-Йорк). Их первый альбом вышел на инди-лейбле Gern Blandsten, девизом которых является "хороший музыкальный продукт для социально отверженных". Альбом был настолько классным, что сразу же привлёк внимание господ из Mute, которые немедленно (в том же году) выпустили альбом у себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Liars - They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top (coloured) (5400863066321) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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