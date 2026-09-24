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Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка

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Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка - фото 1
Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка - фото 2
Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Looking For Saint-Tropez
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка - фото 1
  • Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка - фото 2
  • Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711633
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863068288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Looking For Saint-Tropez
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Moskow Discow, Pakmov?st, La Jungle, Plane Pour Moi, Some Day / Un Jour, Something To Say, Rock Around The Clock, La Soci?t?, Twist A Saint Tropez
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Moskow Discow, Pakmov?st, La Jungle, Plane Pour Moi, Some Day / Un Jour, Something To Say, Rock Around The Clock, La Soci?t?, Twist A Saint Tropez

Отзывы о товаре Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863068288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Looking For Saint-Tropez
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Moskow Discow, Pakmov?st, La Jungle, Plane Pour Moi, Some Day / Un Jour, Something To Say, Rock Around The Clock, La Soci?t?, Twist A Saint Tropez
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Moskow Discow, Pakmov?st, La Jungle, Plane Pour Moi, Some Day / Un Jour, Something To Say, Rock Around The Clock, La Soci?t?, Twist A Saint Tropez
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Telex - Looking For Saint-Tropez (5400863068288) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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