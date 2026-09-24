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Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка

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Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 1
Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 2
Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 3
Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 4
Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 5
Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 6
Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 7
Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
The Door To Doom
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 1
  • Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 2
  • Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 3
  • Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 4
  • Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 5
  • Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 6
  • Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 7
  • Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588121137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
The Door To Doom
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Splendor Demon Majesty, Under The Ocean, Astorolus - The Great Octopus, Bridge Of The Blind, Death's Wheel, Black Trinity, House Of Doom, The Omega Circle
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка

Двенадцатый студийный альбом культовой шведской дум-формации. Гость на альбоме легендарный гитарист BLACK SABBATH Тони Айомми.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588121137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
The Door To Doom
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Splendor Demon Majesty, Under The Ocean, Astorolus - The Great Octopus, Bridge Of The Blind, Death's Wheel, Black Trinity, House Of Doom, The Omega Circle
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Двенадцатый студийный альбом культовой шведской дум-формации. Гость на альбоме легендарный гитарист BLACK SABBATH Тони Айомми.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Candlemass - The Door To Doom (0840588121137) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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