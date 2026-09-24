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Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка

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Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка - фото 1
Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fit For An Autopsy
Альбом (сингл)
Sea Of Tragic Beasts
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка - фото 1
  • Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711611
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361513238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fit For An Autopsy
Альбом (сингл)
Sea Of Tragic Beasts
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Sea Of Tragic Beasts, No Man Is Without Fear, Shepherd, Your Pain Is Mine, Mirrors, Unloved, Mourn, Warfare, Birds Of Prey, Napalm Dreams
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка

The Sea of ??Tragic Beasts — пятый студийный альбом американской дэткор-группы Fit for an Autopsy, выпущенный в 2019 году на лейбле Nuclear Blast. Это первый альбом, в записи которого принял участие басист Питер Спиназола после его присоединения к группе в начале 2019 года, и первый альбом, на котором Уилл Патни не играл на басу сам.

Отзывы о товаре Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361513238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fit For An Autopsy
Альбом (сингл)
Sea Of Tragic Beasts
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Sea Of Tragic Beasts, No Man Is Without Fear, Shepherd, Your Pain Is Mine, Mirrors, Unloved, Mourn, Warfare, Birds Of Prey, Napalm Dreams
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Sea of ??Tragic Beasts — пятый студийный альбом американской дэткор-группы Fit for an Autopsy, выпущенный в 2019 году на лейбле Nuclear Blast. Это первый альбом, в записи которого принял участие басист Питер Спиназола после его присоединения к группе в начале 2019 года, и первый альбом, на котором Уилл Патни не играл на басу сам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fit For An Autopsy - Sea Of Tragic Beasts (coloured) (0727361513238) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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