Battle Beast - Bringer Of Pain (coloured) (0727361380878) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Bringer Of Pain
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711608
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361380878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Bringer Of Pain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Straight to the Heart, Bringer of Pain, King for a Day, Beyond the Burning Skies, Familiar Hell, Tomi Joutsen), Bastard Son of Odin, We Will Fight, Dancing with the Beast, Far from Heaven, God of War, The Eclipse, Rock Trash
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Battle Beast - Bringer Of Pain (coloured) (0727361380878) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Straight to the Heart, Bringer of Pain, King for a Day, Beyond the Burning Skies, Familiar Hell, Tomi Joutsen), Bastard Son of Odin, We Will Fight, Dancing with the Beast, Far from Heaven, God of War, The Eclipse, Rock Trash
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361380878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Bringer Of Pain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Straight to the Heart, Bringer of Pain, King for a Day, Beyond the Burning Skies, Familiar Hell, Tomi Joutsen), Bastard Son of Odin, We Will Fight, Dancing with the Beast, Far from Heaven, God of War, The Eclipse, Rock Trash
Версия издания
лимитированное, цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Straight to the Heart, Bringer of Pain, King for a Day, Beyond the Burning Skies, Familiar Hell, Tomi Joutsen), Bastard Son of Odin, We Will Fight, Dancing with the Beast, Far from Heaven, God of War, The Eclipse, Rock Trash
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Battle Beast - Bringer Of Pain (coloured) (0727361380878) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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