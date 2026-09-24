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Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка

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Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 1
Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 2
Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 3
Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 4
Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 5
Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 6
Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 7
Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
For All Kings
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 1
  • Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 2
  • Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 3
  • Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 4
  • Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 5
  • Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 6
  • Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 7
  • Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361367350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
For All Kings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
You Gotta Believe, The End, For All Kings, Breathing Lightning, Suzerain, Evil Twin, Blood Eagle Wings, Defend/Avenge, All Of Them Thieves, This Battle Chose Us, Zero Tolerance
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка

For All Kings — одиннадцатый студийный альбом американской трэш-метал группы Anthrax, выпущенный 26 февраля 2016 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361367350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
For All Kings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
You Gotta Believe, The End, For All Kings, Breathing Lightning, Suzerain, Evil Twin, Blood Eagle Wings, Defend/Avenge, All Of Them Thieves, This Battle Chose Us, Zero Tolerance
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
For All Kings — одиннадцатый студийный альбом американской трэш-метал группы Anthrax, выпущенный 26 февраля 2016 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anthrax - For All Kings (coloured) (0727361367350) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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