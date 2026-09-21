Exodus - Exhibit B: The Human Condition (coloured) (0727361217501) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Exhibit B: The Human Condition
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
В наличии
Код товара: 711590
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5 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361217501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Exhibit B: The Human Condition
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ballad Of Leonard And Charles, Beyond The Pale, Hammer And Life, Class Dismissed (A Hate Primer), Downfall, March Of The Sycophants, Nanking, Burn, Hollywood, Burn, Democide, The Sun Is My Destroyer, A Perpetual State Of Indifference, Good Riddance, Devil's Teeth (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Exodus - Exhibit B: The Human Condition (coloured) (0727361217501) виниловая пластинка
Exhibit B: The Human Condition — девятый студийный альбом американской трэш-метал группы Exodus, выпущенный 7 мая 2010 года. Лимитированное переиздание на "золотом" виниле. Тематикой песен альбома стали извечные проблемы человечества: война, смерть, общество, политика и религия. Релиз альбома состоялся 7 мая 2010 года в Европе, и 18 мая в США. Exhibit B: The Human Condition попал в хит-парад Billboard 200, в котором занял 114 место. В первую неделю продаж в США было продано более 4 тысяч копий альбома.
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361217501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Exhibit B: The Human Condition
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ballad Of Leonard And Charles, Beyond The Pale, Hammer And Life, Class Dismissed (A Hate Primer), Downfall, March Of The Sycophants, Nanking, Burn, Hollywood, Burn, Democide, The Sun Is My Destroyer, A Perpetual State Of Indifference, Good Riddance, Devil's Teeth (Bonus Track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Exhibit B: The Human Condition — девятый студийный альбом американской трэш-метал группы Exodus, выпущенный 7 мая 2010 года. Лимитированное переиздание на "золотом" виниле. Тематикой песен альбома стали извечные проблемы человечества: война, смерть, общество, политика и религия. Релиз альбома состоялся 7 мая 2010 года в Европе, и 18 мая в США. Exhibit B: The Human Condition попал в хит-парад Billboard 200, в котором занял 114 место. В первую неделю продаж в США было продано более 4 тысяч копий альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Exodus - Exhibit B: The Human Condition (coloured) (0727361217501) виниловая пластинка – стоимость товара 5460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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