Doro - Forever Warriors (coloured) (0727361448332) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Forever Warriors
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 711585
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361448332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Forever Warriors
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
All For Metal, Bastardos, If I Can't Have You - No One Will, Soldier Of Metal, Turn It Up, Blood, Sweat And Rock 'N' Roll, Don't Break My Heart Again, Love's Gone To Hell, Freunde F?rs Leben, Backstage To Heaven, Strong (Bonus), Black Ballad (Bonus), Bring My Hero Back Home Again (Bonus)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doro - Forever Warriors (coloured) (0727361448332) виниловая пластинка
"Forever Warriors" - первая часть альбома 2018 года Forever немецкой королевы металла Доро Пеш. 20-я студийная работа в дискографии Доро и ее первым двойным альбом. Доро Пеш, выступающая под сценическим именем Doro - немецкая певица. Экс-вокалистка хэви-метал-группы Warlock, в настоящее время занимается сольной карьерой. Одна из самых успешных метал-исполнительниц в мире.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361448332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Forever Warriors
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
All For Metal, Bastardos, If I Can't Have You - No One Will, Soldier Of Metal, Turn It Up, Blood, Sweat And Rock 'N' Roll, Don't Break My Heart Again, Love's Gone To Hell, Freunde F?rs Leben, Backstage To Heaven, Strong (Bonus), Black Ballad (Bonus), Bring My Hero Back Home Again (Bonus)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"Forever Warriors" - первая часть альбома 2018 года Forever немецкой королевы металла Доро Пеш. 20-я студийная работа в дискографии Доро и ее первым двойным альбом. Доро Пеш, выступающая под сценическим именем Doro - немецкая певица. Экс-вокалистка хэви-метал-группы Warlock, в настоящее время занимается сольной карьерой. Одна из самых успешных метал-исполнительниц в мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Doro - Forever Warriors (coloured) (0727361448332) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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