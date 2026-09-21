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Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка

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Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 1
Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 2
Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 3
Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 4
Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 5
Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 6
Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 7
Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Tomorrow Comes Today
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711567
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732717696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Tomorrow Comes Today
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Tomorrow Comes Today, Rock The House, Latin Simone, 12D3
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка

Вышедший в ноябре 2000 года мини-альбом «Tomorrow Comes Today» возвращается в честь 25-летия Gorillaz. Он впервые издан на 140-граммовом бело-синем цветном 12-дюймовом виниле и упакован в одинарный конверт с оригинальной обложкой. Первая сторона включает синглы «Rock The House» и заглавный трек «Tomorrow Comes Today», которые позже вошли в дебютный одноимённый альбом Gorillaz. Вторая сторона включает редкую англоязычную версию Latin Simone и трек «12D3», завершая мини-альбом. Каждый винил отпечатан вручную, что делает каждую копию уникальной.

Отзывы о товаре Gorillaz - Tomorrow Comes Today (EP) (coloured) (5021732717696) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732717696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Tomorrow Comes Today
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Tomorrow Comes Today, Rock The House, Latin Simone, 12D3
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Вышедший в ноябре 2000 года мини-альбом «Tomorrow Comes Today» возвращается в честь 25-летия Gorillaz. Он впервые издан на 140-граммовом бело-синем цветном 12-дюймовом виниле и упакован в одинарный конверт с оригинальной обложкой. Первая сторона включает синглы «Rock The House» и заглавный трек «Tomorrow Comes Today», которые позже вошли в дебютный одноимённый альбом Gorillaz. Вторая сторона включает редкую англоязычную версию Latin Simone и трек «12D3», завершая мини-альбом. Каждый винил отпечатан вручную, что делает каждую копию уникальной.
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Отзывы


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