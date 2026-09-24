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Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка

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Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 2
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 3
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 4
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 5
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 6
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 7
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 8
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 9
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 10
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Quiet Is The New Loud
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 2
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 3
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 4
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 5
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 6
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 7
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 8
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 9
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 10
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711556
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[0602547746412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Quiet Is The New Loud
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Winning A Battle, Losing The War, Toxic Girl, Singing Softly To Me, I Don't Know What I Can Save You From, Failure, The Weight Of My Words, The Girl From Back Then, Leaning Against The Wall, Little Kids, Summer On The Westhill, The Passenger, Parallel Lines
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Winning A Battle, Losing The War, Toxic Girl, Singing Softly To Me, I Don't Know What I Can Save You From, Failure, The Weight Of My Words, The Girl From Back Then, Leaning Against The Wall, Little Kids, Summer On The Westhill, The Passenger, Parallel Lines



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[0602547746412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Quiet Is The New Loud
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Winning A Battle, Losing The War, Toxic Girl, Singing Softly To Me, I Don't Know What I Can Save You From, Failure, The Weight Of My Words, The Girl From Back Then, Leaning Against The Wall, Little Kids, Summer On The Westhill, The Passenger, Parallel Lines
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Winning A Battle, Losing The War, Toxic Girl, Singing Softly To Me, I Don't Know What I Can Save You From, Failure, The Weight Of My Words, The Girl From Back Then, Leaning Against The Wall, Little Kids, Summer On The Westhill, The Passenger, Parallel Lines


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (0602547746412) виниловая пластинка – стоимость товара 5360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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