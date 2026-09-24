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Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка

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Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - фото 1
Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - фото 2
Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - фото 3
Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Modern Jazz Quartet
Альбом (сингл)
Lonely Woman
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - фото 1
  • Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - фото 2
  • Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - фото 3
  • Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Modern Jazz Quartet
Альбом (сингл)
Lonely Woman
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lonely Woman, Animal Dance, New York 19, Belkis, Why Are You Blue, Fugato, Lamb, Leopard (If I Were Eve), Trieste
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lonely Woman, Animal Dance, New York 19, Belkis, Why Are You Blue, Fugato, Lamb, Leopard (If I Were Eve), Trieste



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Modern Jazz Quartet
Альбом (сингл)
Lonely Woman
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lonely Woman, Animal Dance, New York 19, Belkis, Why Are You Blue, Fugato, Lamb, Leopard (If I Were Eve), Trieste
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lonely Woman, Animal Dance, New York 19, Belkis, Why Are You Blue, Fugato, Lamb, Leopard (If I Were Eve), Trieste


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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Modern Jazz Quartet - Lonely Woman (Analogue) (5060149622346) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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