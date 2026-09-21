Описание товара Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка

Альбом Moral Panic и EP Moral Panic II первоначально увидели свет в 2020 и 2021 годах. Два рефлексивных произведения, наполненных эмоциями, гневом и надеждой, открыто и страстно обсуждали многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном обществе. Оба релиза имеют общую тематическую и лирическую линию — и хотя они были написаны по отдельности, группа всегда считала, что ими следует наслаждаться как одним проектом. На стриминговых сервисах обе пластинки уже доступны для потокового воспроизведения как один релиз, однако в апреле этого года они будут выпущены вместе в виде 16-трековой пластинки под названием Moral Panic: The Complete Edition. В EP Moral Panic II вошли 5 новых треков, включая синглы Futureproof и Miracle, Baby, которые последовали за оригинальными синглами Moral Panic — Is Everybody Going Crazy?, Real Love Song, Phobia и Impossible. Moral Panic набрал более 102 миллионов прослушиваний на потоковых сервисах и получил поддержку таких радиостанций, как BBC Radio 1, Virgin Radio и Radio X, а также победил в номинации "Лучший инди-акт" на Global Radio's 2021 Awards. Moral Panic стал последней студийной работой в дискографии Nothing But Thieves, в которую также входят EP 2018 года What Did You Think When You Made Me This Way, нашумевший альбом Broken Machine, занявший 2-е место в чарте альбомов Великобритании, и дебютный self-titled альбом Nothing But Thieves. Последние несколько лет прошли для Nothing But Thieves очень удачно. Свыше 1 миллиона продаж альбомов по всему миру и более 160 миллионов потоков по всему миру, они добились глобального успеха и создали лояльную и широкую аудиторию для своего впечатляющего альт-рок звучания, закрепив за собой статус одной из лучших современных рок-групп в мире.