Top.Mail.Ru
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 1
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 2
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 3
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 4
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 5
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 6
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 7
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 8
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 9
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 10
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 11
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 12
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 13
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 14
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 15
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Moral Panic
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 1
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 2
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 3
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 4
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 5
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 6
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 7
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 8
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 9
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 10
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 11
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 12
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 13
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 14
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 15
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711546
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RCA Records
Barcode
[0194399893210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Moral Panic
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Unperson, Futureproof, Is Everybody Going Crazy?, Free If We Want It, Miracle, Baby, Impossible, If I Were You, There Was Sun, Individual, Phobia, Before We Drift Away, n’est Rien, Moral Panic, Real Love Song, This Feels Like the End, Your Blood
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка

Альбом Moral Panic и EP Moral Panic II первоначально увидели свет в 2020 и 2021 годах. Два рефлексивных произведения, наполненных эмоциями, гневом и надеждой, открыто и страстно обсуждали многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном обществе. Оба релиза имеют общую тематическую и лирическую линию — и хотя они были написаны по отдельности, группа всегда считала, что ими следует наслаждаться как одним проектом. На стриминговых сервисах обе пластинки уже доступны для потокового воспроизведения как один релиз, однако в апреле этого года они будут выпущены вместе в виде 16-трековой пластинки под названием Moral Panic: The Complete Edition. В EP Moral Panic II вошли 5 новых треков, включая синглы Futureproof и Miracle, Baby, которые последовали за оригинальными синглами Moral Panic — Is Everybody Going Crazy?, Real Love Song, Phobia и Impossible. Moral Panic набрал более 102 миллионов прослушиваний на потоковых сервисах и получил поддержку таких радиостанций, как BBC Radio 1, Virgin Radio и Radio X, а также победил в номинации "Лучший инди-акт" на Global Radio's 2021 Awards. Moral Panic стал последней студийной работой в дискографии Nothing But Thieves, в которую также входят EP 2018 года What Did You Think When You Made Me This Way, нашумевший альбом Broken Machine, занявший 2-е место в чарте альбомов Великобритании, и дебютный self-titled альбом Nothing But Thieves. Последние несколько лет прошли для Nothing But Thieves очень удачно. Свыше 1 миллиона продаж альбомов по всему миру и более 160 миллионов потоков по всему миру, они добились глобального успеха и создали лояльную и широкую аудиторию для своего впечатляющего альт-рок звучания, закрепив за собой статус одной из лучших современных рок-групп в мире.

Отзывы о товаре Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RCA Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RCA Records
Barcode
[0194399893210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Moral Panic
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Unperson, Futureproof, Is Everybody Going Crazy?, Free If We Want It, Miracle, Baby, Impossible, If I Were You, There Was Sun, Individual, Phobia, Before We Drift Away, n’est Rien, Moral Panic, Real Love Song, This Feels Like the End, Your Blood
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Moral Panic и EP Moral Panic II первоначально увидели свет в 2020 и 2021 годах. Два рефлексивных произведения, наполненных эмоциями, гневом и надеждой, открыто и страстно обсуждали многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном обществе. Оба релиза имеют общую тематическую и лирическую линию — и хотя они были написаны по отдельности, группа всегда считала, что ими следует наслаждаться как одним проектом. На стриминговых сервисах обе пластинки уже доступны для потокового воспроизведения как один релиз, однако в апреле этого года они будут выпущены вместе в виде 16-трековой пластинки под названием Moral Panic: The Complete Edition. В EP Moral Panic II вошли 5 новых треков, включая синглы Futureproof и Miracle, Baby, которые последовали за оригинальными синглами Moral Panic — Is Everybody Going Crazy?, Real Love Song, Phobia и Impossible. Moral Panic набрал более 102 миллионов прослушиваний на потоковых сервисах и получил поддержку таких радиостанций, как BBC Radio 1, Virgin Radio и Radio X, а также победил в номинации "Лучший инди-акт" на Global Radio's 2021 Awards. Moral Panic стал последней студийной работой в дискографии Nothing But Thieves, в которую также входят EP 2018 года What Did You Think When You Made Me This Way, нашумевший альбом Broken Machine, занявший 2-е место в чарте альбомов Великобритании, и дебютный self-titled альбом Nothing But Thieves. Последние несколько лет прошли для Nothing But Thieves очень удачно. Свыше 1 миллиона продаж альбомов по всему миру и более 160 миллионов потоков по всему миру, они добились глобального успеха и создали лояльную и широкую аудиторию для своего впечатляющего альт-рок звучания, закрепив за собой статус одной из лучших современных рок-групп в мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...