Entombed A.D. - Dead Dawn (coloured) (9010974000365) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
DEAD DAWN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 711541
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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000365]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
DEAD DAWN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Midas In Reverse, Dead Dawn, Down To Mars To Ride, The World Fell, Total Death, The Winner Has Lost, Silent Assassin, Hubris Fall, Black Survival, Not What It Seems
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Entombed A.D. - Dead Dawn (coloured) (9010974000365) виниловая пластинка
Неукротимая мощь альбома Entombed AD — Dead Dawn возвращается на винил, представляя собой насыщенную смесь тяжёлых грувов и сырого дэт-метала, определяющую неповторимый стиль группы. Этот альбом, первоначально выпущенный в 2016 году, погружает в мрачные, сокрушительные звуковые ландшафты с такими выдающимися треками, как «Midas in Reverse» и заглавный трек «Dead Dawn». Фронтмен — легендарный LG Petrov.
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Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000365]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
DEAD DAWN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Midas In Reverse, Dead Dawn, Down To Mars To Ride, The World Fell, Total Death, The Winner Has Lost, Silent Assassin, Hubris Fall, Black Survival, Not What It Seems
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Неукротимая мощь альбома Entombed AD — Dead Dawn возвращается на винил, представляя собой насыщенную смесь тяжёлых грувов и сырого дэт-метала, определяющую неповторимый стиль группы. Этот альбом, первоначально выпущенный в 2016 году, погружает в мрачные, сокрушительные звуковые ландшафты с такими выдающимися треками, как «Midas in Reverse» и заглавный трек «Dead Dawn». Фронтмен — легендарный LG Petrov.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Entombed A.D. - Dead Dawn (coloured) (9010974000365) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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