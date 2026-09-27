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Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка

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Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка - фото 1
Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
The Christmas Attic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка - фото 1
  • Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711520
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Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497832903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
The Christmas Attic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Ghost of Christmas Eve, Boughs of Holly, The World That She Sees, The World That He Sees, Midnight Christmas Eve, The March of the Kings/Hark the Herald Angels Sing, The Three Kings and I (What Really Happened), Christmas Canon, Joy/Angels We Have Heard On High, Find Our Way Home, Appalachian Snowfall, The Music Box, The Snow Came Down, Christmas in the Air, Dream Child (A Christmas Dream), Angel's Share, Music Box Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка

Известная прогрессивная рок-группаTrans-Siberian Orchestra (TSO) отметит 25-летие альбома "The Christmas Attic" новым виниловым изданием второй главы своей мультиплатиновой трилогии рождественских концептуальных альбомов. Вышедший в 1998 году альбом "The Christmas Attic" стал дважды платиновым и продолжает покорять слушателей такими любимыми поклонниками композициями, как "Music Box Blues", "Boughs Of Holly" и "Ghosts Of Christmas Eve". В альбом также вошла песня "Christmas Canon", ставшая одной из самых популярных песен группы и современной рождественской классикой. "The Christmas Attic" рассказывает трогательную историю маленькой девочки, которая проводит волшебную ночь на чердаке, полном рождественских воспоминаний, в сопровождении захватывающих гитарных соло и воодушевляющего хорового вокала на фоне рокочущего оркестра. Альбом является второй частью знаменитой рождественской трилогии TSO, в которую также входят "Christmas Eve and Other Stories" (1996) и "The Lost Christmas Eve" (2004). TSO была создана покойным основателем группы, композитором и поэтом Полом О'Нилом. Его амбициозный замысел заключался в создании прогрессивной рок-группы, сочетающей рок-оперу и классический рок с ослепительным живым шоу, включающим свет, лазеры и пиротехнику. В 1980-х и 1990-х годах О'Нил спродюсировал несколько альбомов влиятельной хэви-металлической группы Savatage и объединил усилия со своими давними коллегами Джоном Оливой (вокал), Элом Питрелли (гитара) и Робертом Кинкелем (клавишные / продюсер). Продав более 10 млн. альбомов, TSO вдохновили несколько поколений поклонников заново открыть для себя многогранную форму искусства рок-оперы. С момента своего гастрольного дебюта в 1999 году группа стала одним из лучших концертных коллективов в мире, выступив перед более чем 10 млн. зрителей по всему миру, продав билетов на сумму более 280 млн. долларов и пожертвовав 11 млн. долларов на благотворительность.

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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497832903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
The Christmas Attic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Ghost of Christmas Eve, Boughs of Holly, The World That She Sees, The World That He Sees, Midnight Christmas Eve, The March of the Kings/Hark the Herald Angels Sing, The Three Kings and I (What Really Happened), Christmas Canon, Joy/Angels We Have Heard On High, Find Our Way Home, Appalachian Snowfall, The Music Box, The Snow Came Down, Christmas in the Air, Dream Child (A Christmas Dream), Angel's Share, Music Box Blues
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Известная прогрессивная рок-группаTrans-Siberian Orchestra (TSO) отметит 25-летие альбома "The Christmas Attic" новым виниловым изданием второй главы своей мультиплатиновой трилогии рождественских концептуальных альбомов. Вышедший в 1998 году альбом "The Christmas Attic" стал дважды платиновым и продолжает покорять слушателей такими любимыми поклонниками композициями, как "Music Box Blues", "Boughs Of Holly" и "Ghosts Of Christmas Eve". В альбом также вошла песня "Christmas Canon", ставшая одной из самых популярных песен группы и современной рождественской классикой. "The Christmas Attic" рассказывает трогательную историю маленькой девочки, которая проводит волшебную ночь на чердаке, полном рождественских воспоминаний, в сопровождении захватывающих гитарных соло и воодушевляющего хорового вокала на фоне рокочущего оркестра. Альбом является второй частью знаменитой рождественской трилогии TSO, в которую также входят "Christmas Eve and Other Stories" (1996) и "The Lost Christmas Eve" (2004). TSO была создана покойным основателем группы, композитором и поэтом Полом О'Нилом. Его амбициозный замысел заключался в создании прогрессивной рок-группы, сочетающей рок-оперу и классический рок с ослепительным живым шоу, включающим свет, лазеры и пиротехнику. В 1980-х и 1990-х годах О'Нил спродюсировал несколько альбомов влиятельной хэви-металлической группы Savatage и объединил усилия со своими давними коллегами Джоном Оливой (вокал), Элом Питрелли (гитара) и Робертом Кинкелем (клавишные / продюсер). Продав более 10 млн. альбомов, TSO вдохновили несколько поколений поклонников заново открыть для себя многогранную форму искусства рок-оперы. С момента своего гастрольного дебюта в 1999 году группа стала одним из лучших концертных коллективов в мире, выступив перед более чем 10 млн. зрителей по всему миру, продав билетов на сумму более 280 млн. долларов и пожертвовав 11 млн. долларов на благотворительность.
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Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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