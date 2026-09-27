Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка
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Описание товара Trans-Siberian Orchestra - The Christmas Attic (0603497832903) виниловая пластинка
Известная прогрессивная рок-группаTrans-Siberian Orchestra (TSO) отметит 25-летие альбома "The Christmas Attic" новым виниловым изданием второй главы своей мультиплатиновой трилогии рождественских концептуальных альбомов. Вышедший в 1998 году альбом "The Christmas Attic" стал дважды платиновым и продолжает покорять слушателей такими любимыми поклонниками композициями, как "Music Box Blues", "Boughs Of Holly" и "Ghosts Of Christmas Eve". В альбом также вошла песня "Christmas Canon", ставшая одной из самых популярных песен группы и современной рождественской классикой. "The Christmas Attic" рассказывает трогательную историю маленькой девочки, которая проводит волшебную ночь на чердаке, полном рождественских воспоминаний, в сопровождении захватывающих гитарных соло и воодушевляющего хорового вокала на фоне рокочущего оркестра. Альбом является второй частью знаменитой рождественской трилогии TSO, в которую также входят "Christmas Eve and Other Stories" (1996) и "The Lost Christmas Eve" (2004). TSO была создана покойным основателем группы, композитором и поэтом Полом О'Нилом. Его амбициозный замысел заключался в создании прогрессивной рок-группы, сочетающей рок-оперу и классический рок с ослепительным живым шоу, включающим свет, лазеры и пиротехнику. В 1980-х и 1990-х годах О'Нил спродюсировал несколько альбомов влиятельной хэви-металлической группы Savatage и объединил усилия со своими давними коллегами Джоном Оливой (вокал), Элом Питрелли (гитара) и Робертом Кинкелем (клавишные / продюсер). Продав более 10 млн. альбомов, TSO вдохновили несколько поколений поклонников заново открыть для себя многогранную форму искусства рок-оперы. С момента своего гастрольного дебюта в 1999 году группа стала одним из лучших концертных коллективов в мире, выступив перед более чем 10 млн. зрителей по всему миру, продав билетов на сумму более 280 млн. долларов и пожертвовав 11 млн. долларов на благотворительность.
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