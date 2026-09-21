Top.Mail.Ru
Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
BBC Paris Theatre, London 1970
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711511
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
BBC Paris Theatre, London 1970
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Embryo, Fat Old Sun, Green Is The Colour, If, Atom Heart Mother
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка

Pink Floyd — английская рок-группа из Лондона. Основанная в конце 1965 года, группа добилась мирового признания, сначала благодаря новаторской психоделической музыке, а затем в жанре, который стал называться прогрессивным роком. Коллектив является одним из самых влиятельных в рок-музыке – в мире было продано 300 миллионов экземпляров их альбомов, а в 1994 году команда получила Грэмми в номинации "Лучшее инструментальное рок исполнение".



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
BBC Paris Theatre, London 1970
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Embryo, Fat Old Sun, Green Is The Colour, If, Atom Heart Mother
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Описание
Pink Floyd — английская рок-группа из Лондона. Основанная в конце 1965 года, группа добилась мирового признания, сначала благодаря новаторской психоделической музыке, а затем в жанре, который стал называться прогрессивным роком. Коллектив является одним из самых влиятельных в рок-музыке – в мире было продано 300 миллионов экземпляров их альбомов, а в 1994 году команда получила Грэмми в номинации "Лучшее инструментальное рок исполнение".


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...