Depeche Mode - Exciter - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка
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Описание товара Depeche Mode - Exciter - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка
"Exciter | The 12" Singles" - подарочный бокс из коллекционной серии многотрековых синглов Depeche Mode, выпущенная в 2022 году. В основу коллекции вошли треки Depeche Mode, выходившие на альбоме "Exciter" 2001 года. Для данного релиза треки были перезаписаны с участием популярных диджеев, среди них Bushwacka, Дейв Кларк, The Octagon Man. Кроме того в коллекцию вошли ремиксы, сингл версии и полные версии, электронные и акустические, расширенные инструментальные, а также даб и версии треков с "Exciter". Коллектив Depeche Mode образовался в 1980 году в Великобритании, и стал основателем собственного музыкального жанра (смесь рока и электронной музыки). На творчество Depeche Mode оказали влияние немецкие пионеры электронной музыки Kraftwerk. Позже Depeche Mode сами оказали значительное влияние на многих исполнителей, в основном благодаря своей технике звукозаписи и инновационному использованию семплирования. Несмотря на то, что группа значительно повлияла на развитие современной танцевальной электронной музыки, её обычно причисляют к жанру "альтернативной музыки". Было продано 115 миллионов копий их альбомов. Журнал Q включил группу в список "50 групп, которые изменили мир", а в 2001 году канал VH1 определили Depeche Mode на 98-ю позицию в списке "100 величайших артистов всех времен и народов".
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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