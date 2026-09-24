Top.Mail.Ru
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 8
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 9
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 10
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 11
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 8
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 9
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 10
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 11
  • Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711492
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751843813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hey You, See Emily Play, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The WallPart 2, Have A Cigar, Wish You Were Here, Time / Breathe (In The Air) (Reprise), The Great Gig In The Sky, Money, Comfortably Numb, High Hopes, Learning To Fly, The Fletcher Memorial Home, Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 (Edit), Brain Damage, Eclipse
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hey You, See Emily Play, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The WallPart 2, Have A Cigar, Wish You Were Here, Time / Breathe (In The Air) (Reprise), The Great Gig In The Sky, Money, Comfortably Numb, High Hopes, Learning To Fly, The Fletcher Memorial Home, Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 (Edit), Brain Damage, Eclipse



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751843813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hey You, See Emily Play, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The WallPart 2, Have A Cigar, Wish You Were Here, Time / Breathe (In The Air) (Reprise), The Great Gig In The Sky, Money, Comfortably Numb, High Hopes, Learning To Fly, The Fletcher Memorial Home, Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 (Edit), Brain Damage, Eclipse
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hey You, See Emily Play, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The WallPart 2, Have A Cigar, Wish You Were Here, Time / Breathe (In The Air) (Reprise), The Great Gig In The Sky, Money, Comfortably Numb, High Hopes, Learning To Fly, The Fletcher Memorial Home, Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 (Edit), Brain Damage, Eclipse


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...