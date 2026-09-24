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Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка

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Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 1
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 2
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 3
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 4
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 5
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 6
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 7
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Drake; Partynextdoor
Альбом (сингл)
$ome $exy $ongs 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 1
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 2
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 3
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 4
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 5
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 6
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 7
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0808391287563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Drake; Partynextdoor
Альбом (сингл)
$ome $exy $ongs 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
PARTYNEXTDOOR & Drake–CN Tower, PARTYNEXTDOOR & Drake–Moth Balls, PARTYNEXTDOOR & Drake–$omething About You, Drake–Crying In Chanel, PARTYNEXTDOOR & Drake–$pider-Man $uperman, PARTYNEXTDOOR–Deeper, Drake–$mall Town Fame, PARTYNEXTDOOR, Drake & Pim (11)–Pimmie's Dilemma, Drake–Brian Steel, Drake–Gimme A Hug, Drake–Raining In Houston, PARTYNEXTDOOR & Drake–Lasers, PARTYNEXTDOOR, Drake & Chino Pacas–Meet Your Padre, Drake–Nokia, PARTYNEXTDOOR, Drake & Yebba–Die Trying, PARTYNEXTDOOR & Drake–$omebod
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: PARTYNEXTDOOR & Drake–CN Tower, PARTYNEXTDOOR & Drake–Moth Balls, PARTYNEXTDOOR & Drake–$omething About You, Drake–Crying In Chanel, PARTYNEXTDOOR & Drake–$pider-Man $uperman, PARTYNEXTDOOR–Deeper, Drake–$mall Town Fame, PARTYNEXTDOOR, Drake & Pim (11)–Pimmie's Dilemma, Drake–Brian Steel, Drake–Gimme A Hug, Drake–Raining In Houston, PARTYNEXTDOOR & Drake–Lasers, PARTYNEXTDOOR, Drake & Chino Pacas–Meet Your Padre, Drake–Nokia, PARTYNEXTDOOR, Drake & Yebba–Die Trying, PARTYNEXTDOOR & Drake–$omebody Loves Me, PARTYNEXTDOOR & Drake–Celibacy, PARTYNEXTDOOR & Drake–OMW, PARTYNEXTDOOR & Drake–Glorious, PARTYNEXTDOOR & Drake–When He's Gone, PARTYNEXTDOOR & Drake–Greedy

Отзывы о товаре Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0808391287563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Drake; Partynextdoor
Альбом (сингл)
$ome $exy $ongs 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
PARTYNEXTDOOR & Drake–CN Tower, PARTYNEXTDOOR & Drake–Moth Balls, PARTYNEXTDOOR & Drake–$omething About You, Drake–Crying In Chanel, PARTYNEXTDOOR & Drake–$pider-Man $uperman, PARTYNEXTDOOR–Deeper, Drake–$mall Town Fame, PARTYNEXTDOOR, Drake & Pim (11)–Pimmie's Dilemma, Drake–Brian Steel, Drake–Gimme A Hug, Drake–Raining In Houston, PARTYNEXTDOOR & Drake–Lasers, PARTYNEXTDOOR, Drake & Chino Pacas–Meet Your Padre, Drake–Nokia, PARTYNEXTDOOR, Drake & Yebba–Die Trying, PARTYNEXTDOOR & Drake–$omebod
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: PARTYNEXTDOOR & Drake–CN Tower, PARTYNEXTDOOR & Drake–Moth Balls, PARTYNEXTDOOR & Drake–$omething About You, Drake–Crying In Chanel, PARTYNEXTDOOR & Drake–$pider-Man $uperman, PARTYNEXTDOOR–Deeper, Drake–$mall Town Fame, PARTYNEXTDOOR, Drake & Pim (11)–Pimmie's Dilemma, Drake–Brian Steel, Drake–Gimme A Hug, Drake–Raining In Houston, PARTYNEXTDOOR & Drake–Lasers, PARTYNEXTDOOR, Drake & Chino Pacas–Meet Your Padre, Drake–Nokia, PARTYNEXTDOOR, Drake & Yebba–Die Trying, PARTYNEXTDOOR & Drake–$omebody Loves Me, PARTYNEXTDOOR & Drake–Celibacy, PARTYNEXTDOOR & Drake–OMW, PARTYNEXTDOOR & Drake–Glorious, PARTYNEXTDOOR & Drake–When He's Gone, PARTYNEXTDOOR & Drake–Greedy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391287563) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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