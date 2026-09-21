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Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка

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Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 1
Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 2
Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 3
Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 4
Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 5
Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Oral Fixation Vol.2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 1
  • Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 2
  • Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 3
  • Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 4
  • Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 5
  • Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711471
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028344319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Oral Fixation Vol.2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
You Do, Illegal, Hips Don't Lie, Animal City, Don't Bother, The Day And The Time, Dreams For Plans, Hey You, Your Embrace, Costume Makes The Clown, Something, Timor, La Tortura (Alternate Version), Hips Don't Lie (En Espa?ol), Don't Bother (Jrsnchz Radio Mix), Illegal (Ali Dee Radio Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка

Oral Fixation Vol. 2 — седьмой студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 28 ноября 2005 года на лейбле Epic Records. Шакира выпустила два полноформатных альбома с разницей всего в шесть месяцев: «Fijacion Oral Vol. 1» в июне и «Oral Fixation Vol. 2» в ноябре 2005 года. И это был первый в мире случай: в то время как первый альбом содержал песни только на испанском языке, следующий альбом был «международным», т. е. записанным на английском языке. В том числе в альбом вошли англоязычные версии двух песен с первого альбома. Альбом дебютировал на пятом месте в американском Billboard 200 с продажами в 128 000 копий за первую неделю. Позже альбом был сертифицирован платиновым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) и был продан тиражом более 1,7 миллиона копий в стране.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028344319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Oral Fixation Vol.2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
You Do, Illegal, Hips Don't Lie, Animal City, Don't Bother, The Day And The Time, Dreams For Plans, Hey You, Your Embrace, Costume Makes The Clown, Something, Timor, La Tortura (Alternate Version), Hips Don't Lie (En Espa?ol), Don't Bother (Jrsnchz Radio Mix), Illegal (Ali Dee Radio Remix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Oral Fixation Vol. 2 — седьмой студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 28 ноября 2005 года на лейбле Epic Records. Шакира выпустила два полноформатных альбома с разницей всего в шесть месяцев: «Fijacion Oral Vol. 1» в июне и «Oral Fixation Vol. 2» в ноябре 2005 года. И это был первый в мире случай: в то время как первый альбом содержал песни только на испанском языке, следующий альбом был «международным», т. е. записанным на английском языке. В том числе в альбом вошли англоязычные версии двух песен с первого альбома. Альбом дебютировал на пятом месте в американском Billboard 200 с продажами в 128 000 копий за первую неделю. Позже альбом был сертифицирован платиновым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) и был продан тиражом более 1,7 миллиона копий в стране.


Теги товара: Поп-музыка
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