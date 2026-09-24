Top.Mail.Ru
Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 1
Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 2
Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 3
Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 4
Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 5
Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Veil Brides
Альбом (сингл)
Bleeders
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711459
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[5401148006407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Veil Brides
Альбом (сингл)
Bleeders
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bleeders, Sunday Bloody Sunday, My Friends
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка

Bleeders — EP американской рок-группы Black Veil Brides. Лимитированное издание на красном виниле в гейтфолде. EP может похвастаться заглавным треком, который уже набрал 5 миллионов прослушиваний по всему миру, наряду с любовным исполнением «My Friends» Суини Тодда и кавером на классику U2 (с соответствующим названием «Sunday Bloody Sunday»). Bleeders предлагает вкус того, что станет самой инстинктивной, театральной и неумолимой эрой Black Veil Brides. Они сочетают в себе уникальную индивидуальность с неутолимой творческой жаждой, являясь объектом поклонения для тех, кто поет их гимны в унисон, армией BVB, которая никогда не сдается.

Отзывы о товаре Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[5401148006407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Veil Brides
Альбом (сингл)
Bleeders
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bleeders, Sunday Bloody Sunday, My Friends
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Bleeders — EP американской рок-группы Black Veil Brides. Лимитированное издание на красном виниле в гейтфолде. EP может похвастаться заглавным треком, который уже набрал 5 миллионов прослушиваний по всему миру, наряду с любовным исполнением «My Friends» Суини Тодда и кавером на классику U2 (с соответствующим названием «Sunday Bloody Sunday»). Bleeders предлагает вкус того, что станет самой инстинктивной, театральной и неумолимой эрой Black Veil Brides. Они сочетают в себе уникальную индивидуальность с неутолимой творческой жаждой, являясь объектом поклонения для тех, кто поет их гимны в унисон, армией BVB, которая никогда не сдается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Veil Brides - Bleeders (EP) (coloured) (5401148006407) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...