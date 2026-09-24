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Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка

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Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 1
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 2
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 3
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 4
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 5
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 6
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 7
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 8
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Super Trio
Альбом (сингл)
Super Standard
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 1
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 2
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 3
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 4
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 5
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 6
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 7
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 8
  • Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 
Начислим 334 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711446
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка
11 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Super Trio
Альбом (сингл)
Super Standard
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cleopatra's Dream, Doxy, Willow Weep For Me, Stolen Moments, Cherokee, Sunset And The Mockingbird, All Of Me, Bye Bye Blackbird, Summer Night, Yesterdays, Sweet And Lovely, Misty
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка

Дебют блестящего классического фортепианного трио с пианистом-виртуозом Кенни Барроном в превосходной и непринужденной атмосфере. Мастерский альбом с поющим духом Кенни Баррона в полном расцвете сил!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Super Trio
Альбом (сингл)
Super Standard
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cleopatra's Dream, Doxy, Willow Weep For Me, Stolen Moments, Cherokee, Sunset And The Mockingbird, All Of Me, Bye Bye Blackbird, Summer Night, Yesterdays, Sweet And Lovely, Misty
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
США
Описание
Дебют блестящего классического фортепианного трио с пианистом-виртуозом Кенни Барроном в превосходной и непринужденной атмосфере. Мастерский альбом с поющим духом Кенни Баррона в полном расцвете сил!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Super Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153345) виниловая пластинка - по цене 11160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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