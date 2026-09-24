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Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка

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Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 1
Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 2
Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 3
Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 4
Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 5
Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 6
Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 7
Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 8
Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roma Trio
Альбом (сингл)
Love Is A Many-Splendored Thing
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 1
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 2
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 3
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 4
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 5
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 6
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 7
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 8
  • Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711444
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Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roma Trio
Альбом (сингл)
Love Is A Many-Splendored Thing
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Love Is A Many-Splendored Thing, Airegin, Tea For Two, If I Should Lose You, I Love You, Porgy, Everything I Love, Message In A Bottle, Claudia's NIghtmare, On Green Dolphin Street, Whisper Not
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Is A Many-Splendored Thing, Airegin, Tea For Two, If I Should Lose You, I Love You, Porgy, Everything I Love, Message In A Bottle, Claudia's NIghtmare, On Green Dolphin Street, Whisper Not



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roma Trio
Альбом (сингл)
Love Is A Many-Splendored Thing
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Love Is A Many-Splendored Thing, Airegin, Tea For Two, If I Should Lose You, I Love You, Porgy, Everything I Love, Message In A Bottle, Claudia's NIghtmare, On Green Dolphin Street, Whisper Not
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Is A Many-Splendored Thing, Airegin, Tea For Two, If I Should Lose You, I Love You, Porgy, Everything I Love, Message In A Bottle, Claudia's NIghtmare, On Green Dolphin Street, Whisper Not


Теги товара: Limited Edition
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Roma Trio - Love Is A Many-Splendored Thing (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153451) виниловая пластинка - стоимость товара 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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