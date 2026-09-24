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OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка

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OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка - фото 1
OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Fistful Of Dollars
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8018163465026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Fistful Of Dollars
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Titoli, Per un pugno di dollari, Quasi morto, L’inseguimento, La reazione, Square dance, Senza piet?
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка

«За пригоршню долларов» (A fistful of dollars) — саундтрек Эннио Морриконе к классическому спагетти-вестерну 1964 года режиссёра Серджио Леоне с Клинтом Иствудом в его первой главной роли. Издание на цветном виниле 45 об/мин. Фильм имел невероятный успех, в том числе благодаря неподражаемой музыке, и вознес Леоне, Морриконе и Клинта Иствуда на Олимп Великих. Саундтрек был выпущен впервые в следующем году (1965).



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8018163465026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Fistful Of Dollars
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Titoli, Per un pugno di dollari, Quasi morto, L’inseguimento, La reazione, Square dance, Senza piet?
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
«За пригоршню долларов» (A fistful of dollars) — саундтрек Эннио Морриконе к классическому спагетти-вестерну 1964 года режиссёра Серджио Леоне с Клинтом Иствудом в его первой главной роли. Издание на цветном виниле 45 об/мин. Фильм имел невероятный успех, в том числе благодаря неподражаемой музыке, и вознес Леоне, Морриконе и Клинта Иствуда на Олимп Великих. Саундтрек был выпущен впервые в следующем году (1965).


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - A Fistful Of Dollars (Ennio Morricone) (coloured) (8018163465026) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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