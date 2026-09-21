Buddha Bar - Bar By Christos Fourkis & Ravin (coloured) (3596974453760) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Bar By Christos Fourkis & Ravin
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711429
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974453760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Bar By Christos Fourkis & Ravin
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Christos Fourkis–Kismet, Chris Madem–Amor Mio, Cosmos Shape–Pulse, Christos Fourkis–Dharma, Christos Fourkis–Walk Like A Buddha, Christos Fourkis–Spiritual Journey, August Lindell–Cikada, Silia–Belle, LarSS & Papa Dj–Mambatthan, Hajna And Mina Shankha–, Carlos Campos, Ravin, Reewa Rathod–Mas Alla El Sol Naci, Omar Faruk Tekbilek, Steve Shehan–Lifetime, Odesza–Dulgar, Kaisaku–, Kumushka Feat. Veronika Sokolova–This Version Of You, John Junior, Cosmin Fogoros–, Kids?, Natascha Polk?*–Ease Of Mind
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddha Bar - Bar By Christos Fourkis & Ravin (coloured) (3596974453760) виниловая пластинка
Buddha-Bar возвращается, чтобы сотрудничать со всемирно известным греческим продюсером и ди-джеем Christos Fourkis, постоянным гостем музыкальной коллекции Buddha-Bar. Лимитированное издание на оранжевом виниле. Поэтичный и воздушный почерк Christos Fourkis, безмятежная и свежая атмосфера в сочетании с позитивной энергией сделали его главным героем сцены Aegean Lounge & Chill. Его уникальный стиль прекрасно сочетается с артистическим чутьем нашего постоянного диджея RAVIN который стоит за компиляциями Buddha-Bar уже более 20 лет!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974453760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Bar By Christos Fourkis & Ravin
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Christos Fourkis–Kismet, Chris Madem–Amor Mio, Cosmos Shape–Pulse, Christos Fourkis–Dharma, Christos Fourkis–Walk Like A Buddha, Christos Fourkis–Spiritual Journey, August Lindell–Cikada, Silia–Belle, LarSS & Papa Dj–Mambatthan, Hajna And Mina Shankha–, Carlos Campos, Ravin, Reewa Rathod–Mas Alla El Sol Naci, Omar Faruk Tekbilek, Steve Shehan–Lifetime, Odesza–Dulgar, Kaisaku–, Kumushka Feat. Veronika Sokolova–This Version Of You, John Junior, Cosmin Fogoros–, Kids?, Natascha Polk?*–Ease Of Mind
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Buddha-Bar возвращается, чтобы сотрудничать со всемирно известным греческим продюсером и ди-джеем Christos Fourkis, постоянным гостем музыкальной коллекции Buddha-Bar. Лимитированное издание на оранжевом виниле. Поэтичный и воздушный почерк Christos Fourkis, безмятежная и свежая атмосфера в сочетании с позитивной энергией сделали его главным героем сцены Aegean Lounge & Chill. Его уникальный стиль прекрасно сочетается с артистическим чутьем нашего постоянного диджея RAVIN который стоит за компиляциями Buddha-Bar уже более 20 лет!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Buddha Bar - Bar By Christos Fourkis & Ravin (coloured) (3596974453760) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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