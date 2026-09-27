Various Artists - Rock Cinema: The Best Of Rock Songs In Movies (3596974047068) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock Cinema: The Best Of Rock Songs In Movies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 711422
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974047068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock Cinema: The Best Of Rock Songs In Movies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Elvis Presley Jailhouse Rock, Ray Charles Unchain My Heart, Little Richard Slippin' And Slidin' (Peepin' And Hidin'), Bill Doggett Honky Tonk Pt. 1, Del Shannon Runaway, Johnny Ace Pledging My Love, Ben E. King Stand By Me, The Seeds Pushin' Too Hard, Gone All Stars 7-11, Fats Domino Ain't That A Shame, Chris Kenner I Like It Like That, Little Richard Lucille, Duane Eddy Rebel Rouser, Radiohead Everything In Its Right Place, The Kinks All Day And All Of The Night, Jerry Lee Lewis Great Balls Of
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Rock Cinema: The Best Of Rock Songs In Movies (3596974047068) виниловая пластинка
Wagram Music и Cin?zik, ведущий французский сайт о музыке из фильмов, объединили усилия для создания специальной коллекции виниловых пластинок, посвященной величайшей музыке из мира кино!. Этот выпуск содержит подборку рок-песен, использованных в фильмах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974047068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock Cinema: The Best Of Rock Songs In Movies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Elvis Presley Jailhouse Rock, Ray Charles Unchain My Heart, Little Richard Slippin' And Slidin' (Peepin' And Hidin'), Bill Doggett Honky Tonk Pt. 1, Del Shannon Runaway, Johnny Ace Pledging My Love, Ben E. King Stand By Me, The Seeds Pushin' Too Hard, Gone All Stars 7-11, Fats Domino Ain't That A Shame, Chris Kenner I Like It Like That, Little Richard Lucille, Duane Eddy Rebel Rouser, Radiohead Everything In Its Right Place, The Kinks All Day And All Of The Night, Jerry Lee Lewis Great Balls Of
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Wagram Music и Cin?zik, ведущий французский сайт о музыке из фильмов, объединили усилия для создания специальной коллекции виниловых пластинок, посвященной величайшей музыке из мира кино!. Этот выпуск содержит подборку рок-песен, использованных в фильмах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Various Artists - Rock Cinema: The Best Of Rock Songs In Movies (3596974047068) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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