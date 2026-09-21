OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка

Трек-лист

Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Runnin' Wild, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Runnin' Wild, Society Syncopators*–Down Among The Sheltering Palms, Adolph Deutsch–Randolph Street Rag, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I Wanna Be Loved By You, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy, Adolph Deutsch And His Orchestra–Down Among The Sheltering Palms / La Cumprasita / I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe Accompani