OST - Et Dieu Crea La Femme (Paul Misraki)/ Le Repos Du Guerrier (Michel Magne) (3596973984265) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Et Dieu Crea La Femme
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 711410
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Et Dieu Crea La Femme
Жанр
Шансон
Трек-лист
Brigitte Bardot Et Dieu...Cr?a La Femme (1?re Partie), Brigitte Bardot Et Dieu...Cr?a La Femme (2?me Partie), Michel Magne Le Repos Du Guerrier (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Surprise Party Chez Katov (1?re Partie) (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Genevi?ve Et Renaud (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Surprise Party Chez Katov (2?me Partie) (Le Repos Du Guerrier)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collection Cinezik Classics
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Et Dieu Crea La Femme (Paul Misraki)/ Le Repos Du Guerrier (Michel Magne) (3596973984265) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brigitte Bardot Et Dieu...Cr?a La Femme (1?re Partie), Brigitte Bardot Et Dieu...Cr?a La Femme (2?me Partie), Michel Magne Le Repos Du Guerrier (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Surprise Party Chez Katov (1?re Partie) (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Genevi?ve Et Renaud (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Surprise Party Chez Katov (2?me Partie) (Le Repos Du Guerrier)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Et Dieu Crea La Femme
Жанр
Шансон
Трек-лист
Brigitte Bardot Et Dieu...Cr?a La Femme (1?re Partie), Brigitte Bardot Et Dieu...Cr?a La Femme (2?me Partie), Michel Magne Le Repos Du Guerrier (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Surprise Party Chez Katov (1?re Partie) (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Genevi?ve Et Renaud (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Surprise Party Chez Katov (2?me Partie) (Le Repos Du Guerrier)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collection Cinezik Classics
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brigitte Bardot Et Dieu...Cr?a La Femme (1?re Partie), Brigitte Bardot Et Dieu...Cr?a La Femme (2?me Partie), Michel Magne Le Repos Du Guerrier (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Surprise Party Chez Katov (1?re Partie) (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Genevi?ve Et Renaud (Le Repos Du Guerrier), Michel Magne Surprise Party Chez Katov (2?me Partie) (Le Repos Du Guerrier)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
OST - Et Dieu Crea La Femme (Paul Misraki)/ Le Repos Du Guerrier (Michel Magne) (3596973984265) виниловая пластинка - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Et Dieu Crea La Femme (Paul Misraki)/ Le Repos Du Guerrier (Michel Magne) (3596973984265) виниловая пластинка