OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (0603497821945) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711402
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497821945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lumos! (Hedwig's Theme), Aunt Marge's Waltz, The Knight Bus, Apparition On The Train, Double Trouble, Buckbeak's Flight, A Window To The Past, The Whomping Willow And The Snowball Fight, Secrets Of The Castle, The Portrait Gallery, Hagrid The Professor, Monster Books And Boggarts!, Quidditch, Third Year, Lupin's Transformation And Chasing Scabbers, The Patronus Light, The Werewolf Scene, Saving Buckbeak, Forward To Time Past, The Dementors Converge, Finale, Mischief Managed!
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (0603497821945) виниловая пластинка
Cаундтрек углубляет эмоциональную сложность сериала, отражая взросление Гарри. Такие треки, как «Buckbeak's Flight» и «Aunt Marge's Waltz», передают атмосферу приключений и причудливости фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497821945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lumos! (Hedwig's Theme), Aunt Marge's Waltz, The Knight Bus, Apparition On The Train, Double Trouble, Buckbeak's Flight, A Window To The Past, The Whomping Willow And The Snowball Fight, Secrets Of The Castle, The Portrait Gallery, Hagrid The Professor, Monster Books And Boggarts!, Quidditch, Third Year, Lupin's Transformation And Chasing Scabbers, The Patronus Light, The Werewolf Scene, Saving Buckbeak, Forward To Time Past, The Dementors Converge, Finale, Mischief Managed!
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Cаундтрек углубляет эмоциональную сложность сериала, отражая взросление Гарри. Такие треки, как «Buckbeak's Flight» и «Aunt Marge's Waltz», передают атмосферу приключений и причудливости фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (0603497821945) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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