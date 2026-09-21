OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка
Джон Таунер Уильямс — американский композитор и дирижёр, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. За свою карьеру Уильямс написал музыку к таким известным картинам, как "Как украсть миллион", "Звёздные войны" (в том числе, знаменитый "Имперский марш"), "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Один дома", "Челюсти", "Супермен", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Парк юрского периода", "Гарри Поттер" и многим другим. Также Уильямс создал музыку к четырём Олимпийским играм, множеству телесериалов и концертных номеров. Уильямс — пятикратный лауреат премии "Оскар" (за музыку к фильмам "Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера") и 54-кратный номинант (лучший результат среди киномузыкантов и второй по количеству номинаций на "Оскар" за всю историю (больше только у Уолта Диснея — 59)). Лауреат Национальной медали за вклад в искусство (США). 4 раза был удостоен премии "Золотой глобус" (27 номинаций), 7 раз — премии BAFTA (7 номинаций), три раза — премии "Эмми" (6 номинаций), а также 25 премий "Грэмми" (71 номинация).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитPlacebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJudas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитСерёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) вин...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитРок-Острова - Лучшее (4657792368946) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Продано не всЁ (4657819840783) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитИгорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВалерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитI.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Отзывы о товаре OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка