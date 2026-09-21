Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marina And The Diamonds - Froot (coloured) (5021732741820) виниловая пластинка
Froot — третий студийный альбом уэльской певицы и автора песен и автора песен Марины Диамандис и последний под сценическим псевдонимом Marina and the Diamonds. Первоначально выпущен в апреле 2015 года. Лимитированное издание на красном виниле к 10-летию, включает неизданный трек «I'm Not Hungry Anymore». Альбом Froot, первоначально выпущенный в 2015 году, стал поворотным моментом в карьере Марины, продемонстрировав ее авторскую и творческую независимость. Альбом дебютировал на 10-й строчке Billboard 200, став самым успешным релизом певицы на тот момент, и включал в себя такие любимые фанатами треки, как Happy, Forget, Blue и заглавный трек Froot. Пластинка, получившая признание за свою роскошную работу и интроспективную лирику, остается краеугольным камнем дискографии Марины, воспевая темы роста, любви и самопознания.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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