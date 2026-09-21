OST - Harry Potter And The Philosopher's Stone (John Williams) (0603497821921) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Philosopher's Stone
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711386
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497821921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Philosopher's Stone
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, Harry's Wondrous World, The Arrival Of Baby Harry, Visit To The Zoo And Letters From Hogwarts, Diagon Alley And The Gringotts Vault, Platform Nine-And-Three-Quarters And The Journey To Hogwarts, Entry Into The Great Hall And The Banquet, Longbottom Flies, Hogwarts Forever! And The Moving Stairs, The Norwegian Ridgeback And A Change Of Season, The Quidditch Match, Hogwarts, The Invisibility Cloak And The Library Scene, Fluffy's Harp, In The Devil's Snare And The Flying Keys, The Chess G
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Harry Potter And The Philosopher's Stone (John Williams) (0603497821921) виниловая пластинка
Альбом с саундтреком к фильму «Гарри Поттер и Философский камень», написанный Джоном Уильямсом, представляет собой собрание оркестровой музыки, идеально сочетающееся с визуальными элементами киноленты. Релиз, собранный из 19 магических композиций, способен погрузить слушателя в волшебное и атмосферное путешествие в мир Хогвартса сквозь атмосферу оригинального фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497821921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Philosopher's Stone
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, Harry's Wondrous World, The Arrival Of Baby Harry, Visit To The Zoo And Letters From Hogwarts, Diagon Alley And The Gringotts Vault, Platform Nine-And-Three-Quarters And The Journey To Hogwarts, Entry Into The Great Hall And The Banquet, Longbottom Flies, Hogwarts Forever! And The Moving Stairs, The Norwegian Ridgeback And A Change Of Season, The Quidditch Match, Hogwarts, The Invisibility Cloak And The Library Scene, Fluffy's Harp, In The Devil's Snare And The Flying Keys, The Chess G
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом с саундтреком к фильму «Гарри Поттер и Философский камень», написанный Джоном Уильямсом, представляет собой собрание оркестровой музыки, идеально сочетающееся с визуальными элементами киноленты. Релиз, собранный из 19 магических композиций, способен погрузить слушателя в волшебное и атмосферное путешествие в мир Хогвартса сквозь атмосферу оригинального фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - Harry Potter And The Philosopher's Stone (John Williams) (0603497821921) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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