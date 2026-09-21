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Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка

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Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка - фото 1
Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Omodaka
Альбом (сингл)
Zentsuu: Collected Works 2001-2019
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка - фото 1
  • Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711382
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Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804138475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Omodaka
Альбом (сингл)
Zentsuu: Collected Works 2001-2019
Жанр
House
Трек-лист
Aranjuez, Galaxy Deca, Kiso Bushi, Bridge Song (Iyano Kobiki), Kusatsu Bushi, Nanbu Ushioi Uta, Chakkiri Bushi, Ryotsu Jinku, Hyamikao, Cantata no.147, Kokiriko Bushi, Fortunate 1mark, Otemoyan, Yosawya San, Hietsuki Bushi, Monkey Turn, Kyoteidaiski, Plum Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aranjuez, Galaxy Deca, Kiso Bushi, Bridge Song (Iyano Kobiki), Kusatsu Bushi, Nanbu Ushioi Uta, Chakkiri Bushi, Ryotsu Jinku, Hyamikao, Cantata no.147, Kokiriko Bushi, Fortunate 1mark, Otemoyan, Yosawya San, Hietsuki Bushi, Monkey Turn, Kyoteidaiski, Plum Song

Отзывы о товаре Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804138475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Omodaka
Альбом (сингл)
Zentsuu: Collected Works 2001-2019
Жанр
House
Трек-лист
Aranjuez, Galaxy Deca, Kiso Bushi, Bridge Song (Iyano Kobiki), Kusatsu Bushi, Nanbu Ushioi Uta, Chakkiri Bushi, Ryotsu Jinku, Hyamikao, Cantata no.147, Kokiriko Bushi, Fortunate 1mark, Otemoyan, Yosawya San, Hietsuki Bushi, Monkey Turn, Kyoteidaiski, Plum Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aranjuez, Galaxy Deca, Kiso Bushi, Bridge Song (Iyano Kobiki), Kusatsu Bushi, Nanbu Ushioi Uta, Chakkiri Bushi, Ryotsu Jinku, Hyamikao, Cantata no.147, Kokiriko Bushi, Fortunate 1mark, Otemoyan, Yosawya San, Hietsuki Bushi, Monkey Turn, Kyoteidaiski, Plum Song
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Отзывы


Omodaka - Zentsuu: Collected Works 2001-2019 (4251804138475) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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