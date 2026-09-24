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OST - They Live (John Carpenter & Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - They Live (John Carpenter & Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка

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OST - They Live (John Carpenter &amp; Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка - фото 1
OST - They Live (John Carpenter &amp; Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка - фото 2
OST - They Live (John Carpenter &amp; Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
They Live
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - They Live (John Carpenter &amp; Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - They Live (John Carpenter &amp; Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - They Live (John Carpenter &amp; Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711374
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Загружаем...
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OST - They Live (John Carpenter & Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804186094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
They Live
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
TV Broadcast, Coming To L.A., A Message, The Siege Of Justiceville, Return To Church, All Out Of Bubble Gum, Back To The Street, Kidnapped, Transient Hotel, Underground, Wake Up, Chew Bubble Gum And Kick Ass, Sunglasses On, Back Alley, Transport Station, Tunnel, Holly's Hill, Roll Away, Get Me Out, Portal, Out The Window / L.A. Blues, All Out Of Bubblegum (Film Version), TV Signal, Underground (Film Version), Commercial Break, Car Commercial, Press On Nails, The Cheese Dip, They Live Main Theme
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - They Live (John Carpenter & Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: TV Broadcast, Coming To L.A., A Message, The Siege Of Justiceville, Return To Church, All Out Of Bubble Gum, Back To The Street, Kidnapped, Transient Hotel, Underground, Wake Up, Chew Bubble Gum And Kick Ass, Sunglasses On, Back Alley, Transport Station, Tunnel, Holly's Hill, Roll Away, Get Me Out, Portal, Out The Window / L.A. Blues, All Out Of Bubblegum (Film Version), TV Signal, Underground (Film Version), Commercial Break, Car Commercial, Press On Nails, The Cheese Dip, They Live Main Theme

Отзывы о товаре OST - They Live (John Carpenter & Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804186094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
They Live
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
TV Broadcast, Coming To L.A., A Message, The Siege Of Justiceville, Return To Church, All Out Of Bubble Gum, Back To The Street, Kidnapped, Transient Hotel, Underground, Wake Up, Chew Bubble Gum And Kick Ass, Sunglasses On, Back Alley, Transport Station, Tunnel, Holly's Hill, Roll Away, Get Me Out, Portal, Out The Window / L.A. Blues, All Out Of Bubblegum (Film Version), TV Signal, Underground (Film Version), Commercial Break, Car Commercial, Press On Nails, The Cheese Dip, They Live Main Theme
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: TV Broadcast, Coming To L.A., A Message, The Siege Of Justiceville, Return To Church, All Out Of Bubble Gum, Back To The Street, Kidnapped, Transient Hotel, Underground, Wake Up, Chew Bubble Gum And Kick Ass, Sunglasses On, Back Alley, Transport Station, Tunnel, Holly's Hill, Roll Away, Get Me Out, Portal, Out The Window / L.A. Blues, All Out Of Bubblegum (Film Version), TV Signal, Underground (Film Version), Commercial Break, Car Commercial, Press On Nails, The Cheese Dip, They Live Main Theme
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Доставка
Отзывы


OST - They Live (John Carpenter & Alan Howarth) (coloured) (4251804186094) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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