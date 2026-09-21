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Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка

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Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка - фото 1
Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка - фото 2
Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Everything Is Recorded
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка - фото 1
  • Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка - фото 2
  • Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711371
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Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404088302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Everything Is Recorded
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Close But Not Quite (Featuring – Sampha), She Said, Wet Looking Road, Mountains Of Gold, Show Love, Echoes In The Bone (Interlude), Bloodshot Red Eyes, Cane, Purify (Interlude), My Friend, Everything Is Recorded
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Close But Not Quite (Featuring – Sampha), She Said, Wet Looking Road, Mountains Of Gold, Show Love, Echoes In The Bone (Interlude), Bloodshot Red Eyes, Cane, Purify (Interlude), My Friend, Everything Is Recorded

Отзывы о товаре Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404088302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Everything Is Recorded
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Close But Not Quite (Featuring – Sampha), She Said, Wet Looking Road, Mountains Of Gold, Show Love, Echoes In The Bone (Interlude), Bloodshot Red Eyes, Cane, Purify (Interlude), My Friend, Everything Is Recorded
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Close But Not Quite (Featuring – Sampha), She Said, Wet Looking Road, Mountains Of Gold, Show Love, Echoes In The Bone (Interlude), Bloodshot Red Eyes, Cane, Purify (Interlude), My Friend, Everything Is Recorded
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Отзывы


Everything Is Recorded - Everything Is Recorded (0191404088302) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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