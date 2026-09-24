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Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка

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Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка - фото 2
Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Temporary
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка - фото 1
  • Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка - фото 2
  • Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404149010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Temporary
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
October, My And Me, Porcupine Tattoo, Never Felt Better, Ether, Losing You, Firelight, The Summons, No More Rehearsals, You Were Smiling, Norm, Swamp Dream #3, The Meadows, Goodbye (Hell Of A Ride)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: October, My And Me, Porcupine Tattoo, Never Felt Better, Ether, Losing You, Firelight, The Summons, No More Rehearsals, You Were Smiling, Norm, Swamp Dream #3, The Meadows, Goodbye (Hell Of A Ride)

Отзывы о товаре Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404149010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Temporary
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
October, My And Me, Porcupine Tattoo, Never Felt Better, Ether, Losing You, Firelight, The Summons, No More Rehearsals, You Were Smiling, Norm, Swamp Dream #3, The Meadows, Goodbye (Hell Of A Ride)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: October, My And Me, Porcupine Tattoo, Never Felt Better, Ether, Losing You, Firelight, The Summons, No More Rehearsals, You Were Smiling, Norm, Swamp Dream #3, The Meadows, Goodbye (Hell Of A Ride)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everything Is Recorded - Temporary (0191404149010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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